ਸੰਘਣੀ ਵਸੋਂ ਕਾਰਨ ‘ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਟੇ’ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁੰਬਈ: ਗਡਕਰੀ Posted On May - 28 - 2020 ਮੁੰਬਈ, 28 ਮਈ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੰਘਣੀ ਵਸੋਂ ਕਾਰਨ ‘ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਟੇ’ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚੋਂ ਭੀੜ-ਭੜੱਕਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਧਾਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਟੈਨਰੀਆਂ (ਚਮੜੇ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ) ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਮੁੰਬਈ-ਦਿੱਲੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਮੁੱਖ ਸਫ਼ਾ Comments Off on ਸੰਘਣੀ ਵਸੋਂ ਕਾਰਨ ‘ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਟੇ’ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁੰਬਈ: ਗਡਕਰੀ

Both comments and pings are currently closed.