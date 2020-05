ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ 52 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ Posted On May - 4 - 2020 ਸੰਗਰੂਰ, 4 ਮਈ

ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਅੱਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ 52 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆ ਗਈ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 63 ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਜਲੰਧਰ : ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋ ਪੀੜਤ 4 ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ ਆਏ। ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 128 ਹੋ ਗਈ।

ਧੂਰੀ: ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ 18 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।

