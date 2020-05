ਸੰਖੇਪਤਾ ਵਿਚ ਸੁੰਦਰਤਾ Posted On May - 16 - 2020 ਯਸ਼ਪਾਲ ਮਾਨਵੀ ਬਰਨਾਰਡ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਸੇ ਛਾਪਕ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬ ਛਪਵਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ‘?’ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀ? ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਛਾਪਕ ਨੇ ਅਗੂੰਠੇ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਸੀ ਵਿਕਰੀ ਖ਼ੂਬ ਰਹੀ। ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧਾ ਸੰਵਾਦ ਝੱਟ ਵਿਚ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਮਰੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵੀ ਹੁਨਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਰੋਗ ਬਾਰੇ ਇਸ ਕਦਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਵੇ।

ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ਰ ਨਿਤਸ਼ੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਦਸ ਵਾਕਾਂ ਵਿਚ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਚੰਗਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਢ ਅਤੇ ਅੰਤ ਦੋਵੇਂ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂੁ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸਲੋਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲਈਏ: ਤੀਰਥ ਬਰਤ ਅਰੁ ਦਾਨ ਕਰਿ ਮਨ ਮੈ ਧਰੈ ਗੁਮਾਨੁ॥

ਨਾਨਕ ਨਿਹਫਲ ਜਾਤ ਤਿਹ ਜਿਉ ਕੁੰਚਰ ਇਸਨਾਨੁ॥

ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਘੰਟਿਆ ਬੱਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੋ ਮਹਾਂਵਾਕਾਂ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸੰਖੇਪਤਾ ਵਿਚ ਹੈ। ‘ਸੀਨੇ ਖਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਧੀ’ ਵਾਲੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸੰਖੇਪਤਾ ਵਿਚ ਅਮਰ ਤੱਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਗ਼ਜ਼ਬ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿਚ ਲੰਬੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਵਿਸਥਾਰ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਗੁਆ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਤੇ ਊਰਜਾ ਜੋ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਸੌਦਾ ਹੈ।

ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੱਦ-ਕਾਠ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿਚ ਫਾਲਤੂ ਲਿਖਤ ਲਈ ਸਥਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਲੁਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਕੀ ਪਤੈ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇ? ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਵਤਾਂ ਵੀ ਸੰਖੇਪਤਾ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ- ਕੁੱਜੇ ਵਿਚ ਸਮੁੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ‘ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ’ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ‘ਜੰਗਨਾਮਾ’ ਵੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਫਲ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਸੰਖੇਪਤਾ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ‘ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ’ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਚਿੱਤਰ ਤੇ ਬੁੱਤ ਤਰਾਸ਼ੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪਤਾ ਵਿਚ ਕਹਿਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਦੇਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਝਲਕ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਲਾ ਨੂੰ ਅਮੀਰੀ ਨਾਲ ਗੜੁੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਮੁਹਾਵਰੇ ਅਤੇ ਅਖਾਣ ਵੀ ਸੰਖੇਪਤਾ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੋ ਨਿਬੜਦੇ ਹਨ। ‘ਘਰ ਦਾ ਭੇਤੀ ਲੰਕਾ ਢਾਹੇ’ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਘੜੇ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਮਾਇਣ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਗਾਨਾ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਅੰਦਰਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ‘ਪੈਰ ਉੱਖੜਨੇ’ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸੰਖੇਪ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਭਾਵਕ ਵੱਧ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

‘ਜਿੰਨੀ ਨਿੱਕੀ, ਓਨੀ ਤਿੱਖੀ’ ਵੀ ਸੰਖੇਪਤਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਤੇ ਸੰਜਮ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹਨ। ਆਓ, ਸੰਖੇਪਤਾ ਦਾ ਹੁਨਰ ਨਿਖਾਰੀਏ, ਸਮੇਂ ਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਆਨੰਦ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।

