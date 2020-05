ਸੜਕ ਤੋਂ 1000 ਤੇ 500 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਮਿਲੇ Posted On May - 1 - 2020 ਦੀਪਕ ਠਾਕੁਰ

ਤਲਵਾੜਾ, 30 ਅਪਰੈਲ

ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਕੌਲ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਨੇੜਿਓਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ 500 ਤੇ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ 36500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਮਿਲਿਆ ਮਹਿਲਾ ਪਰਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਥਾਣਾ ਤਲਵਾੜਾ ਮੁਖੀ ਭੂਸ਼ਨ ਸੇਖੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਛਿੰਦਾ ਨੇ ਫੋਨ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਕੌਲ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਨੇੜੇ ਮਹਿਲਾ ਪਰਸ ਸੜਕ ’ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਤੇ ਦੇ ਡੱਬੇ ਹੇਠਾਂ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ 1000 ਤੇ 500 ਦੇ ਨੋਟ ਹਨ।

ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਸੇਖੜੀ ਤੇ ਏਐੱਸਆਈ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਪਾਰਟੀ ਪੁੱਜੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸੜਕ ’ਤੇ ਪਏ ਪੁਰਾਣੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਤੇ ਪਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਗਰੋਂ ਇਸਦੀ ਸੂਚਨਾ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਦਸੂਹਾ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਮੈਨੇਜਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜਾਰੰਗਲ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਲਵਾੜਾ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਉਕਤ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਰਾਹੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।

