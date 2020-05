ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਹਟਵਾਇਆ Posted On May - 13 - 2020 ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ): ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਹਟਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਿਗਮ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਚਓ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਪੱਠਾ ਮੰਡੀ, ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ, ਅਫ਼ਗਾਨ ਰੋਡ, ਬਸੀ ਖੁਆਜੂ, ਖਾਨਪੁਰੀ ਗੇਟ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਜਲੰਧਰ ਰੋਡ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਪਾਰਕ ਆਦਿ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਹਟਵਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਲਵੀਰ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

