ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕਾਮੇਡੀ ਦਾ ਨੂਰ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕਾਮੇਡੀ ਦਾ ਨੂਰ Posted On May - 9 - 2020 ਤਰਸੇਮ ਮਹਿਤੋ ਬਾਲ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂਰ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਟਿੱਕ ਟੌਕ ਦੀ ਸਟਾਰ ਬਣ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸੋੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਟਿੱਕ ਟੌਕ ’ਤੇ ਹਾਸੇ-ਠੱਠਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਇਸ ਤਣਾਅ ਭਰੇ ਆਹੌਲ ’ਚ ਸਿਰ ’ਤੇ ਪਟਕਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡਿਓਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਉਸ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਲੋਂ ਮੱਛੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੂਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਿੰਡਰ ਕਲਾਂ ’ਚੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਉਸਦੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਉਸਦੀ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੂਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਟਿੱਕ ਟੌਕ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਕ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੂਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀਡਿਓ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ।

ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਲੱਗਦੀ ਨੂਰ ਅਸਲ ਵਿਚ 5 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਭਿੰਡਰ ਕਲਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਪਿਤਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰੰਘ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜਗਵੀਰ ਕੌਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨੂਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭੱਠੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੂਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਦੀਪ ਤੂਰ ਤੇ ਵਰੁਣਦੀਪ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂਰ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਟਿੱਕ ਟੌਕ ’ਤੇ ਪਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ। ਨੂਰ, ਸੰਦੀਪ ਤੇ ਵਰੁਣਦੀਪ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੀ ਸਟਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਸ਼ਾਲਾ! ਇਹ ਬੱਚੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡੀਂ ਪੀੜਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੇ। ਸੰਪਰਕ: 98767-06580

