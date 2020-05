ਸੁਪਨਸਾਜ਼ ਬੀਬੀਆਂ

ਸੁਪਨਸਾਜ਼ ਬੀਬੀਆਂ Posted On May - 9 - 2020 ਰਾਸ ਰੰਗ ਡਾ. ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਿੰਦੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਸਿਰਕੱਢ ਹਸਤੀ ਊਸ਼ਾ ਗਾਂਗੁਲੀ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਈ। 23 ਅਪਰੈਲ, 2020 ਦੇ ਉਸੇ ਗ਼ਮਗੀਨ ਦਿਨ ਕਲਕੱਤਾ ਨਿਵਾਸੀ ਇਸ ਰੰਗਕਰਮੀ ਦੇ ਘਰੇ ਇਕ ਫੋਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਆਇਆ। ਫੋਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਦੀਹਾ ਗੌਹਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਸ਼ਾਹਿਦ ਨਦੀਮ ਸੀ। ਫੋਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਅਪਰੈਲ, 2018 ਨੂੰ ਮਦੀਹਾ ਗੌਹਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹਿਦ ਨਦੀਮ 25 ਅਪਰੈਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿਉਂਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਦੀਹਾ ਦੀ ਦੋਸਤ ਊਸ਼ਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇ ਤੇ ਯਾਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਊਸ਼ਾ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਯਾਦ ਬਣ ਅੰਬਰਾਂ ’ਚ ਵਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੋਵੇਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਸਾਂਝ ਪਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਹੇਲਪੁਣਾ ਨਿੱਜੀ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵੀ। ਮਦੀਹਾ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੀ ਤਾਂ ਊਸ਼ਾ ਨਾਟਕ ਟੀਮ ਸਮੇਤ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਮਦੀਹਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣੇ। ਉਸਦਾ ਇਕ ਪੈਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ’ਚ। ਕਲਕੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅਲਖ ਜਗਾਉਣਾ ਉਸ ਲਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਤਾਰ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਤਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸੁਪਨਸਾਜ਼ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਂਝ ਦੀ ਕਿਕਲੀ ਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਂਝੇ ਸਨ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਇਕੋ ਮਿਕੀ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਤੜਪ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਅਵਾਮ ਦਾ ਦਰਦ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਸੁਲਘਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇਜਸਵੀ ਬੀਬੀਆਂ। ਦੋਵੇਂ ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਤੱਤੀ ਰੁੱਤੇ ਆਖਰੀ ਸਲਾਮ ਬੁਲਾ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਈਆਂ ਮਾਣਮੱਤੀ ਵਿਰਾਸਤ।

ਊਸ਼ਾ ਗਾਂਗੁਲੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜੋਧਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। 1970 ’ਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਚੱਪੀ ਸਦੀ ਸਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਰੰਗਮੰਚ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ। 1970 ਤੋਂ 1980 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਉਸਦੇ ਰੰਗਮੰਚੀ ਉਭਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਉਹ ਐਲਾਨੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਮੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੌਰ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਬੰਗਾਲੀ ਲੇਖਿਕਾ ਮਹਾਸ਼ਵੇਤਾ ਦੇਵੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕੇ ਵਰਗ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਊਸ਼ਾ ਗਾਂਗੁਲੀ ਮੰਚ ਤੋਂ ਗਰਜ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਰੰਗਮੰਚ ਨਿਰੋਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੰਗਮੰਚ ਸੀ। 1971 ’ਚ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿਖੇ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਨੌਕਰੀ ਆਰੰਭ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੰਗਮੰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। 1976 ’ਚ ਉਹ ‘ਰੰਗਕਰਮੀ’ ਗਰੁੱਪ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਲਾਸੀਕਲ ਨ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਨਿਪੁੰਨ ਊਸ਼ਾ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਵਿਤਾ ਮਾਨਣ ਵਰਗਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਣ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਰਥਾਂ ਸਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਸਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਸੀ। ਉਹ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਸੁਰ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉਚਾਰਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਵਿਰਾਮ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ‘ਮਹਾਭੋਜ’, ‘ਰੁਦਾਲੀ’, ‘ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ’, ‘ਅੰਤਰਯਾਤਰਾ’, ‘ਹੋਲੀ’, ‘ਹਿੰਮਤਮਾਈ’, ‘ਕਾਸ਼ੀਨਾਮਾ’, ‘ਮੰਟੋ’ ਅਤੇ ‘ਲੋਕ ਕਥਾ’ ਜਿਹੇ ਨਾਟਕ ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਸਨ। ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚਾਹੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਗਈ, ਪਰ ਰੰਗਮੰਚ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਹ ਕਦੀਂ ਵਿਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਤੋਂ ਨੌਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਰਾਚੀ ਵਿਖੇ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਬਾਲੜੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ 1984 ’ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਰੰਗਮੰਚ ਗਰੁੱਪ ਅਜੋਕਾ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਬਾਗ਼ੀ ਸੁਰ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। 1984 ਸਾਡੇ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸੂਲ ਬਣ ਕੇ ਚੁਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੇਕ ਅੱਜ ਤਕ ਸਾਨੂੰ ਲੂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਪਾਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਮੂਲਵਾਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਨਾਬਰੀ ਦੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਦੀਹਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਪਿੜ ਵਿਚ ਆ ਕੁੱਦੀ। ਬੰਗਾਲੀ ਨਾਟਕਕਾਰ ਬਾਦਲ ਸਿਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਟਕ ‘ਜਲੂਸ’ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਦੀ ਗਲਵੱਕੜੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਾਟਕ ਖੇਡਿਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ? ਸਾਰੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਤੇ ਹੋਰ ਨਾਟ ਘਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ, ਪਰ ਉੱਡਦੇ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਦੋਂ ਰੋਕ ਸਕਿਆ। ਮਦੀਹਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਸੰਗ ਰੜੇ ਮੈਦਾਨ ਆ ਗਰਜੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਵਿਹੜਾ, ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਛੱਤ, ਕੋਈ ਲਾਅਨ ਨਾਟਕ ਦਾ ਪਿੜ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਰਾਹ ਛੱਡ ਬਿਖੜੇ ਪੈਂਡੇ ਸਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਰਾਹ ਬਣਦੇ ਗਏ।

ਇਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮਦੀਹਾ ਗੌਹਰ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਨੇ ਇਕ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਨਿਆਰਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਬਦਲਿਆ ਤੇ 2003 ਵਿਚ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਇੰਡੋ-ਪਾਕ ਜਨਾਨੀ ਥੀਏਟਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਊਸ਼ਾ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੇ ‘ਅੰਤਰਯਾਤਰਾ’ ਨਾਟਕ ਖੇਡਿਆ। ਫਿਰ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜ ਪਾਣੀ ਥੀਏਟਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਨੀਲਮ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ, ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਦਵਿੰਦਰ ਰਾਜ ਅੰਕੁਰ, ਊਸ਼ਾ ਗਾਂਗੁਲੀ, ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਬੀਰ ਗੁਹਾ, ਨੀਤਾ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨਾਟਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮੋਹ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ। ਲਾਹੌਰੀਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੇਲੀ ਬਣ ਆਉਂਦੇ। ਅਲਹਮਰਾ ਹਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਹੜੇ ’ਚ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਢੋਲ ਦੀ ਥਾਪ ’ਤੇ ਧਮਾਲਾਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਸ਼ਾਮ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦੇ। ਸ਼ਾਮ ਢਲਣ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਹਾਲ ਭਰਨ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਨਾਟਕ ਦਰ ਨਾਟਕ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬੱਧੀ ਚੱਲਦਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਇਕ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੋਰ ਪਕੇਰੀ ਹੋ ਗਈ।

ਊਸ਼ਾ ਗਾਂਗੁਲੀ ਲਾਹੌਰ ਗਈ, ਅਜੋਕਾ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾਟਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ‘ਅੰਨ੍ਹੀ ਮਾਈ ਦਾ ਸੁਫਨਾ’। ਨਾਟਕ ਸੰਨ ਸੰਤਾਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਛੜ ਗਏ ਜੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜੰਮਣ ਭੌਂ ਪ੍ਰਤੀ ਖਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਨ੍ਹੀ ਮਾਈ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਸੂਰੋਂ ਉਜੜੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਬਾਤ ਛੋਂਹਦਾ ਹੈ। ਊਸ਼ਾ ਗਾਂਗੁਲੀ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾ, ਮਦੀਹਾ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ, ਸ਼ਾਹਿਦ ਨਦੀਮ ਦੀ ਕਲਮ, ਲਾਹੌਰੀਏ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟੁਣਕਵੇਂ ਬੋਲ-ਇਹ ਨਾਟਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਦੋ ਸੁਪਨਸਾਜ਼ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਕਦੀਂ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਸਹਿਕਣੋਂ ਟਲਦੇ ਨੇ! ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੰਪਰਕ: 98880-11096

