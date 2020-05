ਸੁਨਹਿਰੀ ਚਿੜੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

ਸੁਨਹਿਰੀ ਚਿੜੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ Posted On May - 16 - 2020 ਬਾਲ ਕਹਾਣੀ

ਰਘੁਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਲੋਆ

ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸ਼ੇਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸ਼ੇਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁਨਿਆਦੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਜੰਗਲ ਦਾ ਹਰ ਵਾਸੀ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਦਰਅਸਲ, ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਪਣੀ ਖ਼ਾਸ ਗੁਪਤਚਰ ਲੂੰਬੜੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਦਿਆਂ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਗੁਪਤਚਰ ਲੂੰਬੜੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਤੀ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਜੋ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿਤੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇਸ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਨਾ ਪਸਾਰ ਲਏ, ਇਸ ਲਈ ਲੂੰਬੜੀ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਾਜੇ ਵਾਂਗ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਰੰਤ

ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰਦੀ ਹਰ ਜੀਵ-ਜੰਤੂ ਲਈ

ਆਪਣੇ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਰੱਖਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਕਾਲ-ਕੋਠੜੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਮੁਨਿਆਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਗਧੇ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤੇ ਨਾਸਮਝ ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਹਾਥੀ ਅਤੇ ਸੂਰ ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਚਿੱਕੜ ’ਚ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਲ੍ਹ-ਮਲ੍ਹ ਨਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੰਦ-ਮੰਦ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਢੋਡਰ ਕਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਚੁੰਝ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੰਜ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਆਹਰ ’ਚ ਜੁਟ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕੋਲ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਰੁੱਖ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਚਿੜੀ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਜ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇਖ ਇਹ ਸਭ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ।

ਕਾਲੀ ਕੋਤਵਾਲ ਚਿੜੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਚਿੜੀ ਨਾਲ ਖਾਰ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਨੇ ਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਚਿੜੀ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

‘ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬੇਫ਼ਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈ ਜਾਏ।’

ਕਾਂ ਵੀ ਕੋਤਵਾਲ ਚਿੜੀ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸ਼ੇਰ ਕੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁੱਸੇ ’ਚ ਆਏ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ’ਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ,

‘ਹੇ ਰਾਜਨ! ਮੈਂ ਭਲਾ ਆਪ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ।’

‘ਉਹ ਕਿਵੇਂ?’ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਪੁੱਛਿਆ।

‘ਰਾਜਨ! ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ- ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਡਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।’

ਸੁਨਹਿਰੀ ਚਿੜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਣ ਸ਼ੇਰ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਦੋਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਚਿੜੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਆਲਾ-ਦੁਆਲਾ ਸਭ ਪੰਛੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਡਰਦੇ, ਵਕਤੀ ਸਫ਼ਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਸ਼ਿਕਾਇਤੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਏ।

ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਚਿੜੀ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ।

