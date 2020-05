ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ ਲਈ ਬੁਲੇਟ ਪਰੂਫ ਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਬਖ਼ਤਰਬੰਦ ਵਾਹਨ ਮਨਜ਼ੂਰ Posted On May - 31 - 2020 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਮਈ

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ (ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ) ਲਈ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਬੁਲੇਟ ਪਰੂਫ ਜੈਕਟਾਂ ਤੇ 170 ਬਖ਼ਤਰਬੰਦ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਦਸਤੇ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਨਕਸਲੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਦਸਤੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, ਗਰਨੇਡ ਹਮਲੇ ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 80 ਬਖ਼ਤਰਬੰਦ ਜਿਪਸੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਦਸਤੇ ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 176 ਹਲਕੇ ਬਖ਼ਤਰਬੰਦ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਬੁਲੇਟ ਪਰੂਫ ਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਸਫ਼ਾ Comments Off on ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ ਲਈ ਬੁਲੇਟ ਪਰੂਫ ਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਬਖ਼ਤਰਬੰਦ ਵਾਹਨ ਮਨਜ਼ੂਰ

Both comments and pings are currently closed.