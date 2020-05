ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਰੀਕ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ 5 ਨੂੰ Posted On May - 21 - 2020 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ) ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਰੀਕ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

