ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵਾਲ

ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਲੈਕਚਰ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਦ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਹੀ ਗ਼ਲਤੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ: ਤੂੰ ਏਨਾ ਭੁਲੱਕੜ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਵਿਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਠ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ- ਤਦ ਅਧਿਆਪਕ ਮੈਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜਮਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ: ਤੂੰ ਏਨਾ ਭੁਲੱਕੜ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ?

ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਪਨਪਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਜਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪਰਪੱਕਤਾ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਭੋਜਨ ਕਰਨ, ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਖਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ… ਜਾਂ ਖੇਤ ਵਿਚ ਹਲ ਕਿਵੇਂ ਵਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉੱਠਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੇ ਹਨ।

ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ? ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕੋਵਿਡ-19, ਇਕ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਕਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤਕ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਓਥੇ ਬਿਖਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਹੁਵੇਈ, ਵੂਹਾਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਦਿਲ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਤੂ ਧੁਨ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਆਫ਼ਿਕ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਲੋਥਾਂ ਵਿਛੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਸੋਗ ਵਿਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ… ਫੇਰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਭਰੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਲੋਕ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸਕ ਨੇ ਕਿ ‘‘ਆਹਾ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਅਕਲਮੰਦ ਤੇ ਮਹਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ!’’

ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਰ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਰ ਖਪ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ’ਚ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਛਾਣਬੀਣ ਅਤੇ ਸੁਆਲ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਧੁੰਦਲੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਸਦਾ-ਸਦਾ ਲਈ ਡੂੰਘਾ ਰਹੱਸ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਜਿਉਣ ਮਰਨ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮੱਕੜਜਾਲ ਛੱਡ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਮਰਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜਦ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘਟੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਮ ਲੈਣ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਆਂਗਲਿਨ ਚਾਚੀ (ਲੂ ਸ਼ੁਨ ਦੇ ਨਾਵਲ ਦੀ ਇਕ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਪਾਤਰ) ਵਾਂਗ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਹੀ ਰੱਟ ਲਗਾਈ ਰੱਖਦੀ ਸੀ: ‘‘ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਵਿਚ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਵੜ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਝਪਟ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਹਾੜ ’ਤੇ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ… ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਵਿਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ।’’ ਜਾਂ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ‘ਆ ਕਿਉ’ ਵਾਂਗ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ- ਆ ਕਿਉ, ਵੀ ਲੂ ਸ਼ੁਨ ਦੇ ਨਾਵਲ ਦਾ ਇਕ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਧੋਖੇ ਵਿਚ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੁੱਟ ਖਾਣ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚ ਖੜ੍ਹ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਚੀਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਅਤੀਤ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ, ਪਰਿਵਾਰ, ਸਮਾਜ, ਯੁੱਗ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਬਿਪਤਾ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਬਾਹੀਆਂ ਇਕ ਇਕ ਵਾਰ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅਣਗਿਣਤ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪੁਣ-ਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸੁਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ (ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਪਾਲਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ)। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਤੱਤ ਹੈ- ਮਨੁੱਖ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਤ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੀੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਤੁੱਛ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣਹਾਰੇ ਲੋਕ ਹਾਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦੇਣ ਵਾਲੇ।

ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮਿਟਾਈਆਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ… ਤੇ ਬੜੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਨਾਲ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ… ਜਦ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਦ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਇਕ ਸੰਦ ਵਾਂਗ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਮਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਜਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਧੂੜ ਭਰੀਆਂ ਜਿਲਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਅਤੀਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਸਗੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੀਆਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਂਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ 1980 ਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਏਡਜ਼, ਸਾਰਸ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਜਿਹੀਆਂ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨਿਰਮਿਤ ਤ੍ਰਾਸਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤਾਂਗਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਵੇਂਚੂਆਨ ਦੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਭੂਚਾਲ? ਕੀ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਪਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਕ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 17 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਲੀ ਸਾਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਫੈਲਣ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਥੀਏਟਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? 17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਮਗਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧੂੜ ਦੇ ਕਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਸਾਡੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਨੇ ਅਸਮੱਰਥ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਨਾਟਕ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੂਤਰ ਫੜ ਸਕੀਏ।

ਪਰ ਕੀ ਜਦ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਕ ਵਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮੌਤ ਦਾ ਨਾਟਕ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਆਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਗੁਆਚ ਗਈਆਂ? ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ?

ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋ ਪੂੰਝ ਕੇ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਲਿੱਪਾ-ਪੋਚੀ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ… ਕੌਣ ਨੇ ਉਹ?

ਸੜਕ ’ਤੇ, ਖੇਤ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ-ਕਚਰਾ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ- ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਲੋਕ ਉਸੇ ਕੂੜੇ-ਕਚਰੇ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਧਦੇ ਹੋਏ ਪੈਰ ਮਨਭਾਉਂਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਬਿਨਾ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ।

ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਲੋਕ ਅਸਲ ਵਿਚ ਲੱਕੜ ਦੇ ਫੱਟਿਆਂ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਬਿਰਖ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਆਰੀਆਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਣ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਕ ਅਰਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਈਏ- ਚਾਹੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਲਹੂ ਡੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀਆਂ- ਤਾਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਫੇਰ ਕੀ ਬਚੇਗਾ? ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਸਾਹਿਤ, ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ, ਰਚਨਾ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ? ਜੇਕਰ ਰਿਪੋਟਰ ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਨਾ ਲਿਖਣ, ਲੇਖਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਨ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹਰ ਵਕਤ ਪ੍ਰਗੀਤਕ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਰਾਜੀਨਿਤਕ ਦਰੁਸਤਗੀ ਦੀ ਡੱਫਲੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਹੱਡ ਮਾਸ ਅਤੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਲਾ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ?

ਫ਼ਰਜ਼ ਕਰੋ- ਫ਼ੈਂਗ ਫੈਂਗ ਜਿਹੇ ਲੇਖਕ ਵੂਹਾਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ, ਕਲਮ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਯਾਦਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫ਼ੈਂਗ ਫੈਂਗ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕੱਲੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਸ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਇਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿਚ ਮਦਦ ਲਈ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ?

ਕਦੇ-ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਅਣਗੌਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਧਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਧੁੰਦਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮਿਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਾਸ, ਸਾਡਾ ਲਹੂ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਸਭ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਪਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਸਰਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੰਦ ਕਥਾਵਾਂ, ਭੁੱਲੇ ਵਿਸਰੇ, ਕਾਲਪਨਿਕ ਕਿੱਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ। ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਸਮਝ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਧੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਂਭਣਾ,ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂੁਰੀ ਹੈ।

ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੱਚ ਵੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖੀਰੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਯਥਾਰਥ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਲੇਖਣ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਜਦ ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਚੀ-ਖੁਚੀ ਪ੍ਰਮਾਣਕਿਤਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਮਾਣਕਿਤਾ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਬਚੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਬਾਕੀ ਰਹੇਗੀ?

ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸੰਜੋਅ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਤ ‘ਸੱਚ’ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਏਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਛੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਬੋਲੇਗੀ ਜ਼ਰੂਰ: ‘‘ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜਦ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਤੇ ਰੁਦਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਨ-ਪਾੜਵਾਂ ਉਤਸਵ ਅਤੇ ਜੇਤੂ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਦਲੇਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ’ਚ ਹੌਸਲਾ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਲੈਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਪਰ ਜਦ ਜਦ ਝੂਠ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਸੁਆਲ ਹੂਕ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਭਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਦੂਸਰੀ ‘ਗਰੇਟ ਲੀਪ ਫਾਰਵਰਡ’ ਮੁਹਿੰਮ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਪਣੀ ਸੂਝ-ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਤਾਂ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਨਾ ਰੇਤ ਤੋਂ ਲੋਹਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਵਾ ਤੋਂ ਅਨਾਜ।

ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਰਟਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਯਥਾਰਥ ਅਤੇ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹਿਕ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਲੰਮੀ ਚਾਦਰ ਫੈਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿਮਰਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੇਤੂ ਗੀਤ ਅਤੇ ਢੋਲ ਨਗਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਤਾਂਡਵ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਹਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਅਜੇ ਧੋਤੀਆਂ-ਪੂੰਝੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ।

ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਕੋਵਿਡ-19 ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਮੌਕੇ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨ ਵਿਚ ਝੂਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਢੋਲ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਭੋਂਪੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣਕਿਤਾ ਨਾਲ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਹਾਰ ਕਰਾਂਗੇ।

ਜਦ ਇਹ ਉਤਸਵ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਤਾੜੀ ਵਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਹੰਝੂਆਂ ਭਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਪਚਾਪ ਉਦਾਸ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ, ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਾਕਤ ਸਾਨੂੰ ਫ਼ੈਂਗ ਫੈਂਗ ਜਿਹਾ ਲੇਖਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹਰਗਿਜ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੋ ਫ਼ੈਂਗ ਫੈਂਗ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਚਾਈ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇਤੂ ਉਤਸਵ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਚੈਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਉਚਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਚੇ ਸੁਰ ਵਿਚ ਭਲੇ ਹੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਫੈਲਾਓ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਜਾਂ ਘੁਸਰ-ਮੁਸਰ ਵਿਚ ਹੀ ਸੁਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

ਔਸਵਿਚ ਤਸੀਹਾ ਕੇਂਦਰ ਮਗਰੋਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਣਾ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਕੌੜਾ ਕੁਸੈਲਾ ਮਨ ’ਤੇ ਭਾਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ’ਚੋਂ ਇਸ ਕੌੜੇਪਣ ਨੂੰ ਪੂੰਝ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਭਰਿਆ ਤੇ ਭਿਆਨਕ।

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲਾਈ ਵੇਨਲਿਆਂਗ ਜਿਹੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਿਸਲ (ਸੀਟੀ) ਸੁਣ ਕੇ ਚੌਕੰਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ।

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਚੀਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਧੀਮੇ ਸੁਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀਏ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਧੀਮੇ ਸੁਰ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚੁੱਪਚਾਪ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਅਤੇ ਫੈਲਾਓ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੰਜੋਅ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੜਕਾਂ ਚੌਰਾਹਿਆਂ ’ਤੇ ਇਸ ਮਹਾਂ ਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਜੇਤੂ ਉਤਸਵ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਕ ਸੁਰ ਵਿਚ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਰਅਸਲ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਕਬਰਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਦਿਲ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਛਪੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਨਾ ਇਕ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਆਏਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਮਾਮ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਕੇ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ।

ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਯਾਨ ਲਿਆਂਕੇ ਦਾ ਲੈਕਚਰ।

ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ: ਜਗਦੀਪ ਸਿੱਧੂ

ਸੰਪਰਕ: 82838-26876

