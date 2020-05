ਸਾਬਕਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਰੱਖਤ ਨਾਲ ਲਟਕਦੀ ਮਿਲੀ

ਸਾਬਕਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਰੱਖਤ ਨਾਲ ਲਟਕਦੀ ਮਿਲੀ Posted On May - 21 - 2020 ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 21 ਮਈ

ਪਿੰਡ ਗੋਨੇਆਣਾ ਦੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ (55) ਦੀ ਲਾਸ਼ ਅੱਜ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰੱਖਤ ਨਾਲ ਲਟਕਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਚਾਚਾ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ 2007 ਤੋਂ 2012 ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੜਕਸਾਰ ਸੈਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੜਕੇ ਕਰੀਬ 4:45 ਵਜੇ ਉਹ ਸੈਰ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਓਧਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰੱਖ਼ਤ ‘ਤੇ ਲਟਕਦੀ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇਖੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਕੋਲ 10 ਏਕੜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੇ 70 ਏਕੜ ਉਹ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੇਬ ‘ਚ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਲਾਸ਼ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਗਾਇਬ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਦੋ ਬੇਟੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈਅ ਜੋ ਸ਼ਾਦੀਸੁਦਾ ਹਨ।

