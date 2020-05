ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਭੋਲਾ ਯਮਲਾ Posted On May - 16 - 2020 ਯਸ਼ ਪੱਤੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਛਿੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਤੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਭੋਲਾ ਯਮਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਤਬਕਾ ਲੱਚਰ ਤੇ ਹੋਛੀ ਗਾਇਕੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗਾਇਕ ਭੋਲਾ ਯਮਲਾ ਆਪਣੀ ਉਮਦਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗਾਇਕੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ-ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ’ਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਿਆਰੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਭੋਲਾ ਯਮਲਾ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਮਿੱਠੂ ਰਾਮ ਤੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਝੱਖੜਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਤੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਫ਼ਨਕਾਰ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਵਿਸ਼ੇ ’ਚ ਐੱਮ.ਏ. ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਾਇਕੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਮਰਹੂਮ ਲਾਲ ਚੰਦ ਯਮਲਾ ਜੱਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਭੋਲਾ ਯਮਲਾ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜਸਵਿੰਦਰ ਯਮਲਾ, ਜਸਦੇਵ ਯਮਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੋ. ਅਰੁਣਾ ਰਣਦੇਵ, ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋ.ਰਾਜੇਸ਼ ਮੋਹਨ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਇਕੀ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਅਨੇਕਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗੀਤ ਗਾਏ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਆਏ ਉਸ ਦੇ ‘ਤੂੰਬੀ ਵਰਜਿਸ ਲਫਲਾਂ’ ਗੀਤ ਨੂੰ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਗੀਤ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਕਦਰਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭੋਲਾ ਯਮਲਾ ‘ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਚੇਤਨਾ ਮੁਹਿੰਮ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਬੇਨਰ ਹੇਠ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ‘ਯਮਲਿਆ ਤੇਰੀ ਤੂੰਬੀ ਛੱਡ ਕੇ ਰਫਲਾਂ ਚੱਕ ਲਈਆਂ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ’, ‘ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਦਾ’, ‘ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਪੈਰ ਦੀ ਮੋਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ’, ‘ਜ਼ਿੰਦ ਮਾਹੀ’, ‘ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ’, ‘ਲੋਕ ਤੱਥ ਪੈਸਾ’ ਅਤੇ ‘ਖਰੀਆਂ ਖਰੀਆਂ’ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਭੋਲਾ ਯਮਲਾ ਨੇ ਬਤੌਰ ਸੰਗੀਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕਈ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਐਲਬਮਜ਼ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਖ਼ੂਬ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਦਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਸਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੰਗੀਤਕ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਪਾਹਜ, ਨੇਤਰਹੀਣ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਗਿਲਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 22 ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸੰਗੀਤਕ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਸਦਰਵਾਲਾ (ਮੁਕਤਸਰ) ਵਿਖੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਪਰਕ : 97000-55059

