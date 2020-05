ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦੀਦੀ Posted On May - 14 - 2020 ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ

ਨਿੱਘੀ ਯਾਦ ਇਕੱਤੀ ਜਨਵਰੀ, 2020 ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਭਾਗਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਲੇਖਕ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਵਿੱਛੜ ਗਏ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਭਾਊ ਜੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੋਲੋਂ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਦੇ, ‘‘ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਦੀਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤਯਾਬ ਕਰਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਭੇਜਣਾ।’’ ਪਰ ਇਸ ਬਦਨਸੀਬ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ।

ਮੇਰਾ ਸਬੰਧ ਪ੍ਰੋ. ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ ਨਾਲ 15 ਜੁਲਾਈ, 1966 ਨੂੰ ਜੁੜਿਆ। ਹੋਇਆ ਇੰਜ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ, ਕਾਦੀਆਂ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ) ਤੋਂ ਬੀ.ਏ. ਚੰਗੇ ਅੰਕ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਮਾਤਰੇ (ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ) ਦੇ ਸਲੂਕ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ (ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਘੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਸਨ) ਦੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਸੀ।

ਮੈਂ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚ ਸਨ, ਕੋਲ ਰਈਏ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਐੱਮ.ਏ. (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਵਿਚ ਬੇਰਿੰਗ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕਾਲਜ, ਬਟਾਲਾ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ) ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਐੱਮ.ਏ. ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਚੋਣ ਹੋ ਗਈ।

ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ ਫੀਸ ਭਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਈਏ ਮੋੜ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੱਸ ਵਿਚ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ’ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ ਸੀ। ਮੈਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ‘‘ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਰਈਏ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੰਨ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਇਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣੂ ਸੀ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਗਰੇਵਾਲ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਲੈ ਗਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਐੱਮ.ਏ. ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜੋ ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ 6-ਸੀ ਵਿਚ ਸੀ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਏਨੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦੀਦੀ ਟਿਵਾਣਾ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆੜੂ ਰੰਗਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੀਕ ਯਾਦ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੇਖੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਦਾਖਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੀਕ ਦੀਦੀ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕਾ ਤੇ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਵਰਗਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ।

ਦੀਦੀ ਲਈ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਤਿਕਾਰ ਵਧਦਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮੇਤ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰੋ. ਟਿਵਾਣਾ ਇਕ ਅਦੁੱਤੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਸਨ। ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ, ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾ ਤੇ ਹਮਦਰਦ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ‘ਏਹੁ ਹਮਾਰਾ ਜੀਵਣਾ’, ‘ਵਾਟ ਹਮਾਰੀ’, ‘ਤੀਲੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ’ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਅਮਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਇਨਾਮ, ਪਦਮ ਸ੍ਰੀ, ਸਰਸਵਤੀ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਆਦਰ ਮਾਣ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਪਾਏ ਗਏ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ‘ਚੇਅਰ’ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਪਰਕ: 98760-67579

