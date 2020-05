ਸਰਹੱਦੀ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਜਾਰੀ: ਭਾਰਤ Posted On May - 29 - 2020 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਮਈ

ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੋ ਸਿਰਕੱਢ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਅਸਿੱਧੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਅਨੁਰਾਗ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਵਾਦ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜ ਲਵਾਂਗੇ।’ ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਚਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਆਗੂਆਂ (ਮੋਦੀ ਤੇ ਸ਼ੀ) ਦਰਮਿਆਨ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣ ਕਰੇਗੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ’ਤੇ ਦਿੜ੍ਰ ਸੰਕਲਪ ਹੈ।

-ਪੀਟੀਆਈ

ਚੀਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ: ਲੀ

ਪੇਈਚਿੰਗ: ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੀ ਕੇਕਿਆਂਗ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੋਵੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਅਸਹਿਮਤੀਆਂ ’ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।

-ਪੀਟੀਆਈ

