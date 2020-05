ਸਰਹਿੰਦ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 1536 ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਵਾਨਾ

ਸਰਹਿੰਦ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 1536 ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਵਾਨਾ Posted On May - 19 - 2020 ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ

ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 18 ਮਈ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲਗੱਡੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰੀ ਰਾਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਯੂਪੀ) ਭੇਜਣ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ 1208 ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਰਖਪੁਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਧਰ, ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਲਦਾਖ਼ ਦੇ 500 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜਿਆ।

ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ (ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮਿੱਠਾ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਸਰਹਿੰਦ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ‘ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਰੇਲ ਗੱਡੀ 1536 ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਰਗਾਪੁਰ (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ) ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ, ਐੱਸਬੀਐੱਸ ਨਗਰ, ਰੂਪਨਗਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਸ 35 ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਜ਼ੱਫ਼ਰਨਗਰ (ਯੂਪੀ)ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਈ।

ਖਰੜ (ਸ਼ਸੀ ਪਾਲ ਜੈਨ): ਖਰੜ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ 82 ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੌਨਪੁਰ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਟਿਹਾਰ ਲਈ ਰੇਲਗੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾਂ (ਅਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ): ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਸਰਹਿੰਦ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੇਲਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾਂ ਤੋਂ 70 ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਅੱਜ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਹਿੰਦ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਕਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਤੇ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਤੇ ਸਾਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।

ਅੰਬਾਲਾ (ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ): ਡੀਸੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈ-ਦਿਸ਼ਾ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ 600 ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਲਬੇੜਾ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ 20 ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਤੋਂ ਮੋੜੀਆਂ

ਪੰਚਕੂਲਾ (ਪੀ ਪੀ ਵਰਮਾ): ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਬੁੱਢਣਪੁਰ, ਅਭੈਪੁਰ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ, ਮਾਜਰੀ ਚੋਕ, ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਅੱਧੀ-ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਇਆ ਬਰਵਾਲਾ ਯਮੂਨਾਨਗਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੜਾਂਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕਾਲਕਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ 520 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 17 ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਨੇੜੇ ਤਰਸਾਬਾ-ਯੂਪੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਬੱਸਾਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਹੂਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਭੀੜ ਦੱਸ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਸਡੀਐਮ ਕਾਲਕਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਪਸ ਆਏ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਮਸ਼ੈਲਟਰ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

