ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰਸੱਟ ਨੇ 12 ਸਜ਼ਾ ਯਾਫ਼ਤਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ Posted On May - 19 - 2020 ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 19 ਮਈ

ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰਸਟ ਨੇ ਦੁਬਈ ਵਿਚ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ 14 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਟਰਸਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਜੋਂ ‘ਬਲੱਡ ਮਨੀ ’ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਰਸੱਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਜਾਹ ’ਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਝਗੜੇ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਸਬਾ ਸਮਰਾਏ ਦੇ ਅਸ਼ਿਵ ਅਲੀ (23)ਅਤੇ ਯੂਸਫ ਅਲੀ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੰਡੋਰੀ ਦੇ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ(25) ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ 14 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 12 ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਦੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਨ।

Ticker, ਮੁੱਖ ਸਫ਼ਾ Comments Off on ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰਸੱਟ ਨੇ 12 ਸਜ਼ਾ ਯਾਫ਼ਤਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ

Both comments and pings are currently closed.