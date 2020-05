ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਗੱਡੀ ਮੋੜ੍ਹੀ Posted On May - 27 - 2020 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਮਈ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਖਸ਼ੀਵਾਲਾ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ’ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਪੈਲੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਪਿੰਡ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੋੜਾ ਪੈ ਸਕੇ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਖੈਰਾ ਖੁਰਦ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਪਰਵੀਨ ਜਾਖੜ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਦਾ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੀ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਬਣ ਜਾਏ।

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਬਰ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਜੱਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਭੱਲ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਨਿਆਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ’ਚ ਪਾਏ ਹਨ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਘੁਬਾਈ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਨਿਰਮਲਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ’ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਏ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਲਾਵਾਲ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ’ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾਗੋਵਾਲ ਬੇਟ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੋਤਾ ਪੋਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ’ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਹੇਮਰਾਜਪੁਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੜਕਾ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ’ਚੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਹੈ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲਿਤ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਹਨ। ਕਈ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਲੱਗਣ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੇੜਿੰਗ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨਵਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਕਮਾਹੀ ਦੇਵੀ ’ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਉਪਰ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੁੜਨ ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 57 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਤਿਰਲੋਕ ਬੰਧੂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਇੱਕੋ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ।

ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਝਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਪਾਸੇ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਲਾਣਾ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਪਾ ਮੰਡੀ ਦੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਰ ਲਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਪੰਚ ਨਿੱਤਰੇ ਹਨ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣਨ।

ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਗੱਡੀ ਮੋੜ੍ਹੀ

