ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰਲਾਪ ਸੁਣਿਆ: ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ

28 ਮਈ

ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦਰਦਮਈ ਵਿਰਲਾਪ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਦੂਕੜੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਸਪੀਕ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸੁਨੇਹੇ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 7,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਭੁੱਖੇ-ਪਿਆਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੈਂਕੜੇ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲਾਂ ’ਤੇ ਪਾਏ ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰੇਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਦਮਈ ਵਿਰਲਾਪ ਅਤੇ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣੀਆਂ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ।

ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨਕਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਨਕਦੀ ਦੇਣ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ‘ਸਪੀਕ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ’ ਮੁਹਿੰਮ 10 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ‘ਵਰਚੁਅਲ ਰੈਲੀ’ ਕਰਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ 57 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਕਰਾਂ, ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਨੇਹੇ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਨੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ‘ਵਰਚੁਅਲ ਰੈਲੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਖੁਲ੍ਹੇਗੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ।

