ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ’ਚੋਂ ਨਾਂ ਕੱਟਣ ’ਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ

ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ’ਚੋਂ ਨਾਂ ਕੱਟਣ ’ਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ Posted On May - 13 - 2020 ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਮੱਟਰਾਂ

ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, 13 ਮਈ

ਇਥੋਂ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਬਲਿਆਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚੋਂ ਨਾਂ ਕੱਟਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਸੀਪੀਆਈਐੱਮ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ, ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ, ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ, ਕਿਰਨਾ ਕੌਰ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਉਪਰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

