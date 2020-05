ਸਮਾਣਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਹਣ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ

ਸਮਾਣਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਹਣ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ Posted On May - 19 - 2020 ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ

ਸਮਾਣਾ, 18 ਮਈ

ਸਮਾਣਾ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਛੇ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ 305 ਲਿਟਰ ਲਾਹਣ, 9 ਲਿਟਰ ਨਾਜਾਇਜ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸਮੇਤ ਛੇ ਜਣਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਦਰ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਵੀਂ ਕਲਾਂ ਪੁਲੀਸ ਚੌਕੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿੰਡ ਮਰੋੜੀ ਦੇ ਪੰਮਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ 75 ਲਿਟਰ ਲਾਹਣ, ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਚਰਾਲ ਖੁਰਦ ਦੇ ਪੱਪੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ 50 ਲਿਟਰ ਲਾਹਣ, ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿੰਡ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ 9 ਲਿਟਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ, ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿੰਡ ਮੁਰਾਦਪੁਰਾ ਦੇ ਮੰਗਾਂ ਸਿੰਘ ਤੋਂ 60 ਲਿਟਰ ਲਾਹਣ, ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿੰਡ ਮਰੋੜੀ ਦੀ ਔਰਤ ਸੁੱਖੋਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ 50 ਲਿਟਰ ਲਾਹਣ ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਚਰਾਲਾਂ ਖੁਰਦ ਦੇ ਭੋਰਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ 70 ਲਿਟਰ ਲਾਹਣ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫ਼ਰਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਟੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਮੁਰਾਦਪੁਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱੱਚ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕਰ ਕੇ 1060 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦੋ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।

ਸਿਟੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਪੁਲੀਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗਸ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਮੁਰਾਦਪੁਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਕਰ ਕੇ 1060 ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਪਟਿਆਲਾ-ਸੰਗਰੂਰ

