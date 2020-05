ਸਮਾਣਾ ’ਚ ਪਿਉ-ਪੁੱਤ ਕਤਲ Posted On May - 4 - 2020 ਅਸ਼ਵਨੀ ਗਰਗ

ਸਮਾਣਾ 3 ਮਈ

ਸਮਾਣਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਸਾਬਕਾ ਏਐੱਸਆਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣਿਓਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪੀਟਰ ਮਾਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ (68) ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੰਨੀ(22) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਏਐੱਸਆਈ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਾਜ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਪੱਠੇ ਵੱਢਣ ਲਈ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਪੀਟਰ ਮਾਨ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੰਨੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਭੱਜਿਆ, ਪਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਿਟੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪੀਟਰ ਮਾਨ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਪਾਰਟੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

