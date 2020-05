ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ’ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ Posted On May - 6 - 2020 ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ਪੁਰੀ

ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 6 ਮਈ

ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੋਹਲ ਨੇੜੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ’ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝਬਾਲ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਸੀ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਾਰਚੂਨਰ ਨੰਬਰ ਐੱਚਆਰ-70 ਸੀ-1508 ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਭੁੱਚਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਗੁਰਲਾਭ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ’ਤੇ ਚਾਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ| ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਵੀ ਕੀਤਾ| ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਡੀ ਭਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ|

