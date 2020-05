ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਆਈ ਮੋਗਾ ਪੁਲੀਸ ’ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਆਈ ਮੋਗਾ ਪੁਲੀਸ ’ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ Posted On May - 12 - 2020 ਸ਼ਾਹਕੋਟ (ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੋਸਲਾ): ਪਿੰਡ ਨਿਹਾਲੂਵਾਲ ਵਿਚ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰਹਿ ਰਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਕੋਲੋਂ ਬੱਚਾ ਦਿਵਾਉਣ ਆਈ ਮੋਗਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਡੀਐੱਸਪੀ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਤੇ ਐੱਸਐੱਚਓ ਲੋਹੀਆਂ ਖਾਸ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨਿਹਾਲੂਵਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮਾਮਲਾ ਵਧਦਾ ਦੇਖ ਮੋਗਾ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਲੋਹੀਆਂ ਖਾਸ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਥੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਨਿਹਾਲੂਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਬੀਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮੋਗਾ ਪੁਲੀਸ ਦੇ 40-50 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੁੱਤਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਮਹਿਲ (ਮੋਗਾ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਡੀਐੱਸਪੀ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਚਓ ਲੋਹੀਆਂ ਖਾਸ ਵੀ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮਾਮਲਾ ਵਧਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਮੋਗਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਸਭ ਨੂੰ ਲੋਹੀਆਂ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ। ਡੀਐੱਸਪੀ ਧਰਮਕੋਟ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੋਵੇ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਸਨ ਪਰ ਔਰਤ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡੀਐੱਸਪੀ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਦੋਵੇ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਬੱਚਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸੌਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਵਜੋਂ ਦੇਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ Comments Off on ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਆਈ ਮੋਗਾ ਪੁਲੀਸ ’ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼

Both comments and pings are currently closed.