ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਯੂਐੱਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਸੇਧਾਂ ਜਾਰੀ

ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਯੂਐੱਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਸੇਧਾਂ ਜਾਰੀ Posted On May - 7 - 2020 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਮਈ

ਆਲਮੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੈਸਕੋ, ਯੂਨੀਸੈੱਫ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਜਿਹੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਬੰਦ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸੇਧਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੇਧਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੌਮੀ ਤੇ ਮੁਕਾਮੀ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਮੌਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਜੋਖਮਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਗ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ਬਾਬਤ ਭਾਵੇਂ ਚੋਖੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੰਦ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤਕ ਰਸਾਈ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਸਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਯੂਨੈੱਸਕੋ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਨਾਲ 154 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਰਹਿਣਾ ਬੱਚਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਂ ਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਨਿਵੇਕਲਾ ਜੋਖ਼ਮ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰੇਗਾ।

-ਪੀਟੀਆਈ ‘ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤੇ ਈਯੂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ’ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਫ਼ੀਰ ਯੂਗੋ ਅਸਟੁਟੋ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਈਯੂ ਸਫ਼ੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ (ਕਰੋਨਾ) ਸੰਕਟ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸਟੁਟੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਗਰੋਂ ਈਯੂ-ਭਾਰਤ ਸਹਿਯੋਗ ਬਾਰੇ ਵੈੱਬੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਯੂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤ ਤੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ।

-ਪੀਟੀਆਈ

ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ Comments Off on ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਯੂਐੱਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਸੇਧਾਂ ਜਾਰੀ

Both comments and pings are currently closed.