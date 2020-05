ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆਏ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ

ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆਏ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ Posted On May - 3 - 2020 ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਤੀਆਂ

ਮੋਗਾ, 3 ਮਈ

ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈੇ। ਚਾਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸੈਂਪਲ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਅੰਦੇਸ਼ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਡੀਓ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਜਿਲ੍ਹਾ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ.ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਆਂਮਲਾ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸੈਂਪਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤੀ ਲੈੱਬ ’ਚ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਥੇ ’ਆਪ’ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਦੀ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ 27 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕਅੱਪ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਆਖਦਿਆਂ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲਕੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 28 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 29 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਧਰਮਕੋਟ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ’ਚ ਸਥਾਪਤ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ’ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 30 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗਟਿਵ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਜਿਹੜੇ 17 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੁੰ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

