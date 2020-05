‘ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ’ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕਟਿਹਾਰ ਰਵਾਨਾ

‘ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ’ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕਟਿਹਾਰ ਰਵਾਨਾ Posted On May - 9 - 2020 ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਲੀ

ਜਲੰਧਰ, 9 ਮਈ

ਇਕ ਹੋਰ ‘ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ’ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ 1200 ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕਟਿਹਾਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।

ਜਲੰਧਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ 12ਵੀਂ ‘ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ’ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਟਿਹਾਰ ਭੇਜਣ ਲਈ 7.86 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਲਟਨਗੰਜ਼, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਅਤੇ ਬਨਾਰਸ, ਲਖਨਊ, ਗੋਰਖਪੁਰ, ਅਯੁਧਿਆ, ਆਜ਼ਮਗੜ੍ਹ, ਦਰਭੰਗਾ, ਬਹਿਰਾਇਚ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ, ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਨਗਰ ਅਤੇ ਅਕਬਰਪੁਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

Ticker, ਪੰਜਾਬ, ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ, ਮੁੱਖ ਸਫ਼ਾ Comments Off on ‘ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ’ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕਟਿਹਾਰ ਰਵਾਨਾ

Both comments and pings are currently closed.