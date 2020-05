ਸ਼ੀ ਵਲੋਂ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਹੋਕਾ

ਸ਼ੀ ਵਲੋਂ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਹੋਕਾ Posted On May - 26 - 2020 ਪੇਈਚਿੰਗ, 26 ਮਈ

ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਸਰਹੱਦੀ ਤਣਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਕੂਮਤ/ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਪੂਰੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਤੇ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤਵਾਰ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼ੀ (66) ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ (ਪੀਐੱਲਏ) ਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਮੌਕੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਸ਼ੀ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੇ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਸਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਜੰਗੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦੇਣ।

