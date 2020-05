ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ: ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ, ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ

ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ: ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ, ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ Posted On May - 21 - 2020 ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ

ਪਟਿਆਲਾ, 21 ਮਈ

ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੇਰਾਂਵਾਲਾ ਗੇਟ ਸਥਿਤ ਡਾਕਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਟਾਫ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਇਕ ਤਾਕੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧੱਕ-ਮ-ਧੱਕਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ੲਿਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀਆਂ ਨਿੱਤ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੈੱਡ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਪੱਖਾ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਨਾਕਾਫੀ ਹਨ। ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ੲਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਐੱਸਬੀਆਈ ਦੀ ਅਾਰੀਆ ਸਮਾਜ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ੲਿਥੇ ਰੋਜ਼ ਲੋਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਖਡ਼੍ਹੇ ਰਹਿ ਕੇ ਬੈਂਕ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੲੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਡ਼ਕ ’ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆਮ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ੈੱਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ੲਿਥੇ ਵੀ ਸਟਾਫ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ। ਖਾਤਾਧਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਬੈਂਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਸ਼ੇਰਾਂਵਾਲਾ ਗੇਟ ਦੇ ਸਬ ਪੋਸਟਮਾਸਟਰ ਐੱਨਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ੲਿਥੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਭੀਡ਼ ਅਾਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਐੱਸਬੀਆਈ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਰਿਤਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਟੈਂਟ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

