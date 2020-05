ਸ਼ਹਿਣਾ ਮੰਡੀ ’ਚ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਘਾਟ ਖ਼ਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ

ਸ਼ਹਿਣਾ ਮੰਡੀ ’ਚ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਘਾਟ ਖ਼ਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ Posted On May - 4 - 2020 ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ

ਸ਼ਹਿਣਾ, 3 ਮਈ

ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਦਾਨਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਣਾ ਮੰਡੀ ’ਚ ਅੱਜ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਣਕ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਢਿੱਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇੱਥੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬੀਕੇਯੂ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਬਲਾਕ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਕਾਈ ਆਗੂ ਸਤਿਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਤਾਂ 24 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰਦਾਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਹਿਣਾ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਈ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਮੰਡੀ ’ਚ ਬੈਠਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀ ਤੁਲਾਈ ਅਤੇ ਭਰਾਈ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਮੰਡੀ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਾਲੂ ਸਿੰਘ, ਅਨਮੋਲ ਸਿੰਘ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਬੈਠਣ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਦੀ ਸੀਜਨ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀ ਪੈ ਰਹੀ। ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ 6.94 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ

ਬਠਿੰਡਾ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 6.94 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬੀ. ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 4,67,080 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਤੱਕ 7,21,697 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1065 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

