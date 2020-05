ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲਿਵਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਨਾਅਰੇ

ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲਿਵਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਨਾਅਰੇ Posted On May - 13 - 2020 ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੁੱਲੇਵਾਲ

ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ, 12 ਮਈ

ਐਡਵਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲਿਵਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ‘ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਡਵਾ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਸੁਭਾਸ਼ ਮੱਟੂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸੇ ਪਏ ਹਨ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਮੱਟੂ ਤੇ ਹੋਰ ਇਸਤਰੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਵੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 12 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ, ਸਤਨਾਮ ਕੌਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਠੇਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਚੋਰੀ

ਪਠਾਨਕੋਟ (ਐੱਨਪੀ ਧਵਨ): ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਲ੍ਹੀਆਂ ਸਰਕਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਨੰਗਲ ਫਰੀਦਾ ਦੇ ਠੇਕੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾ ਕੇ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ 1559 ਬੋਤਲਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੌਰਵ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ 19 ਬੋਤਲਾਂ ਰੰਮ ਅਤੇ 1458 ਬੋਤਲਾਂ ਮੋਟਾ ਸੰਤਰਾ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਜਦ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਓਸੀ 36 ਬੋਤਲਾਂ, ਆਈਬੀ 23 ਬੋਤਲਾਂ, ਐਂਟੀਕਿਊਟੀ 6 ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਕਡਾਵਲ 12 ਬੋਤਲਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਥਾਣਾ ਤਾਰਾਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ Comments Off on ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲਿਵਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਨਾਅਰੇ

Both comments and pings are currently closed.