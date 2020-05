ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਖਪਤ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ

ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਖਪਤ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ Posted On May - 28 - 2020 ਨ ਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਮਈ

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਪੀਣਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀ ਐੱਮਆਰਪੀ ਉੱਤੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰੋਨਾ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ‘ਤੇ’ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰੋਨਾ ਫੀਸ ‘ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ।ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੀਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।”

