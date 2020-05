ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ

ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ Posted On May - 27 - 2020 ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ

ਡੱਬਵਾਲੀ, 26 ਮਈ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੋ ਕਦਮ ਅਗਾਂਹ ਆਬਾਦੀ ’ਚ ਹੀ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਛੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਥਰਾਲਾ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਮੁਹੱਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਵਸੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਭਖਣ ‘ਤੇ ਪਥਰਾਲਾ ਚੌਕੀ ਮੁਖੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਪਾਰਟੀ ਸਣੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪੁੱਜੇ।

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਲ ਮੈਂਬਰ, ਲਖਬੀਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇ ਕਾਰਨ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਮੁਹੱਲੇ ‘ਚ ਖੌਰੂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਖਾਤਰ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਚੁਕਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ। ਪਥਰਾਲਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਸੋਂ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਥਰਾਲਾ ਚੌਕੀ ਮੁਖੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

