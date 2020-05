ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ: ਘੱਲਕਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਪਾਰਕ ’ਚ ਲੱਗੇਗਾ ਉਲੰਪੀਅਨ ਬਲਬੀਰ ਦਾ ਬੁੱਤ

ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ: ਘੱਲਕਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਪਾਰਕ ’ਚ ਲੱਗੇਗਾ ਉਲੰਪੀਅਨ ਬਲਬੀਰ ਦਾ ਬੁੱਤ Posted On May - 25 - 2020 ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਤੀਆਂ

ਮੋਗਾ, 25 ਮਈ

ਉਲੰਪੀਅਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ (95) ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੁੱਤ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਪਾਰਕ, ਪਿੰਡ ਘੱਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਜਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਥਾਨਕ ਦੇਵ ਸਮਾਜ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੁੰਤਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਡੀਐੱਮ ਕਾਲਜ ਮੋਗਾ ਮਗਰੋਂ ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੁੱਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਾਰਕ ’ਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ।

Ticker, ਪੰਜਾਬ, ਮੁੱਖ ਸਫ਼ਾ Comments Off on ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ: ਘੱਲਕਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਪਾਰਕ ’ਚ ਲੱਗੇਗਾ ਉਲੰਪੀਅਨ ਬਲਬੀਰ ਦਾ ਬੁੱਤ

Both comments and pings are currently closed.