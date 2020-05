ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਛੋਟੇ ਦੇ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ, ਮੌਤ Posted On May - 14 - 2020 ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਮਲੋਟ, 14 ਮਈ

ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਔਲਖ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਦੋ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਂ ਤਲਖੀਂ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ 32 ਬੋਰ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੇ ਗਲੇ ’ਤੇ ਜਾ ਵੱਜਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਾਜਬੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਜੇਠ ਨਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ ਅਤੇ ਜੇਠਾਣੀ ਗੁਨਦੀਪ ਕੌਰ ‘ਤੇ 302 ਅਤੇ 34 ਆਈਪੀਸੀ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ ਪੋਸਟਮਾਟਰਮ ਮਗਰੋਂ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰੀਬ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਾਜਬੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਐੱਮਐੱਸੀ ਅਤੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਜਦ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਘਰ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

Headlines, Ticker, ਪੰਜਾਬ, ਮੁੱਖ ਸਫ਼ਾ Comments Off on ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਛੋਟੇ ਦੇ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ, ਮੌਤ

Both comments and pings are currently closed.