ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੌਰੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ Posted On May - 30 - 2020 ਸੇਂਟ ਜੌਨਜ਼ (ਐਂਟੀਗਾ), 30 ਮਈ (ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼)

ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੌਰੇ ਲਈ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜੈਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡੇਗੀ। ਜੇ ਇਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਅੱਤਲ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਬੋਰਡ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ’ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, “ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।” ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ 8 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਲਈ ਦੋ ਸਥਾਨਾਂ ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਐਜਿਸ ਬਾਲ ਅਤੇ ਲੈਂਕਾਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਓਲਡ ਟ੍ਰੈਫੋਰਡ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਬਿਨਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ।

