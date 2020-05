ਵਿਸ਼ਵ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਵਿਸ਼ਵ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ Posted On May - 24 - 2020 ਡਾ. ਮੁਹੰਮਦ ਇਦਰੀਸ*

ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 250 ਵਾਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲੀਆਂ ਹਨ। ਲਿਖਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ 1200 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਲੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 (ਕਰੋਨਾ) ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਰੋਗ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ, ਕਸਬਾ, ਸੂਬਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਕ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ‘ਪਾਨਡੀਮੌਜ’ (Pandemos) ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਾਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ‘ਸਾਰੇ’ ਅਤੇ ਡੀਮੌਜ ਤੋਂ ਭਾਵ ‘ਲੋਕ’ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਲੀਆਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਆਫ਼ ਇਪੀਡੀਮੀਊਲੋਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ‘‘ਉਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਲੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਫੈਲੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’

ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖਿੱਤਿਆਂ, ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। 430 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਲਿਬੀਆ, ਇਥੋਪੀਆ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਆਦਿ ਤੱਕ ਫੈਲੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ‘ਏਥਨਜ਼ ਦੀ ਪਲੇਗ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਹੀ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਕ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਵਸੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਅੰਨਤੋਨਾਇਨ ਪਲੇਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 165-180 ਈਸਵੀ ਵਿਚ ਰੋਮਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਫੈਲੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਇਕ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ 250-266 ਈਸਵੀ ਦੌਰਾਨ ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਇਪਰੀਅਨ ਪਲੇਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। 541-542 ਈਸਵੀ ਵਿਚ ਯੂਰੋਪ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ 20 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। 735-739 ਈਸਵੀ ਵਿਚ ਜਪਾਨ; 1331-1353 ਦੌਰਾਨ ਯੂਰੋਪ, ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ; 1520 ਈਸਵੀ ਵਿਚ ਮੈਕਸਿਕੋ; 1563-64 ਦੌਰਾਨ ਲੰਡਨ; 1616-1620 ਦੌਰਾਨ ਲੰਡਨ; 1629-31 ਦੌਰਾਨ ਇਟਲੀ; 1665 ਈਸਵੀ ਵਿਚ ਲੰਡਨਾ; 1679 ਈਸਵੀ ਵਿਚ ਆਸਟਰੇਲੀਆ; 1720-22 ਈਸਵੀ ਦੌਰਾਨ ਫਰਾਂਸ; 1772 ਈਸਵੀ ਵਿਚ ਇਰਾਨ; 1816-26 ਦੌਰਾਨ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਯੂਰੋਪ; 1846-1860 ਈਸਵੀ ਦੌਰਾਨ ਰੂਸ; 1855-60 ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ; 1863-1875 ਮੱਧ ਪੂਰਬ; 1899-1923 ਯੂਰੋਪ-ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ; 1957-58 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ 2017-18 ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਫੈਲੀਆਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ’ਤੇ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਦੀ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੱਬੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫੈਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਲੇਗ, ਕਾਲੀ ਪਲੇਗ, ਚੇਚਕ, ਹੈਜ਼ਾ, ਡੇਂਗੂ, ਫਲੂ, ਮਨੁੱਖੀ ਛੋਹ ਜਾਂ ਨੇੜਤਾ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ ਸਰਦੀ-ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੇ ਬੁਖ਼ਾਰ ਤਪਦਿਕ ਦਾ ਰੋਗ, ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਬੁਖ਼ਾਰ ਅਤੇ ਪੀਲੀਆ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮਹਾਂਦੀਪੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਬਾਰੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹਨ। 1500 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਰੇਕ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲੀ। ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਫਲੂ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਫਲੂ 1918-1919, ਏਸ਼ੀਅਨ ਫਲੂ 1957-58 ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਫਲੂ 1968-69 ਦੌਰਾਨ ਫੈਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਰਫ਼ 1918-19 ਦੇ ਫਲੂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਦੋ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਐੱਚ ਫਾਈਵ ਐੱਨ ਵੰਨ ਫਲੂ, ਐੱਚ ਵੰਨ ਐੱਨ ਵੰਨ ਫਲੂ, ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਫਲੂ, ਇਬੋਲਾ ਵਾਇਰਸ ਫਲੂ, ਐੱਚ ਵੰਨ ਐੱਨ ਵੰਨ 2009 ਵਾਇਰਸ ਆਦਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2016 ਦੌਰਾਨ ਫੈਲੇ ਜ਼ੀਕਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ 34 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ 2018 ਦੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਫਲੂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਬਿਪਤਾ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਤੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਜਿਵੇਂ 2009 ਦੇ ਐੱਚ ਵੰਨ ਐੱਨ ਵੰਨ ਫਲੂ ਦੀ ਮਾਰ 178 ਮੁਲਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀ। ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਛੋਹ ਅਤੇ ਨੇੜਤਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫੈਲੇ ਫਲੂ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਫੈਲੇ ਦੋਵੇਂ ਸਾਰਸ ਫਲੂ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਬੜਾ ਘਾਤਕ ਤੇ ਮਾਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਸ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਆਵਾਜਾਈ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਖੇਤਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਛੋਟੇ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ ਆਦਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ 2003 ਦੇ ਸਾਰਸ, 2013 ਅਤੇ 2015 ਦੇ ਇਬੋਲਾ ਵਾਇਰਸ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਆਵਾਜਾਈ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਆਦਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ ਫ਼ੈਲੀ ਕਾਲੀ ਮੌਤ ਪਲੇਗ ਕਾਰਨ ਯੂਰੋਪ ਦੀ ਅੱਧੀ ਵਸੋਂ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਇਕੱਲੇ ਫਲੂ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਢਾਈ ਲੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੱਕ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੌਤ ਦਰ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਪਜਦੀ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੁਲਕ ਹੀ ਪੀੜਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ, ਅਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਤੱਤ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 2015 ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਇਬੋਲਾ ਕਾਰਨ 6 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ। ‘ਗਲੋਬਲ ਹੈਲਥ ਰਿਸਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਫਾਰ ਫਿਊਚਰ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰਬੀਨ 60 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੀ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚਿਰ-ਸਥਾਈ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਕਦਮ ਫੈਲੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਕਮਾਉਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 90 ਤੋਂ 220 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਾਲਾਨਾ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਗਲਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣਾ ਹੈ। 2003 ਵਿਚ ਸਾਰਸ ਫਲੂ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਚੀਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਉਪਰੰਤ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਅਤਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਚਿਰ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਬਜ਼ਾਰਾਂ, ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ’ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 2003 ਵਿਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਾਰਸ ਫਲੂ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਕਾਰਨ ਇਕਦਮ 30 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲਿਆ, ਪਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਜਿਮਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰਕ ਸਾਧਨਾਂ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਿੱਧੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ, ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ, ਚੋਰੀਆਂ, ਠੱਗੀਆਂ, ਵੇਸਵਾ ਬਿਰਤੀ, ਪੁਲੀਸ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਮਲੇ ’ਤੇ ਹਮਲੇ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵਧਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ-ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ, ਅੱਗਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਬਣਤਰ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਨ-ਸਾਧਾਰਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 250 ਵਾਰ ਪੁਰਾਤਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਲੀਆਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਸੋਂ, ਆਰਥਿਕਤਾ, ਸਮਾਜ, ਰਾਜਨੀਤੀ, ਧਰਮ, ਵਿਗਿਆਨ, ਫਲਸਫ਼ੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 (ਕਰੋਨਾ) ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਸੰਪਰਕ: 98141-71786

Ticker, ਦਸਤਕ Comments Off on ਵਿਸ਼ਵ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

Both comments and pings are currently closed.