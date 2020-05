ਵਿਲੱਖਣ ਚੁੰਝ ਵਾਲਾ ਪੁੱਠ ਚੁੰਝਾ Posted On May - 9 - 2020 ਪੁੱਠ ਚੁੰਝਾ ਸੁੰਦਰ, ਲੰਬੇ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਕਾਲਾ ਅਤੇ ਚਿੱਟਾ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਪੰਛੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਚੁੰਝ ਲੰਬੀ ਤੇ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਪੁੱਠ ਚੁੰਝਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ‘Avocet’ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ‘ਖੁੱਸੀਆ ਚਹਾ’ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸਮ ਯੂਰੋਪ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਠ ਚੁੰਝੇ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਚਾਰ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ ਜੋ ਯੂਰੋਪ, ਏਸ਼ੀਆ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸਾਗਰ ਦੇ ਤੱਟ ’ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਪੰਛੀ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਪੰਛੀਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਕਾਲੀ ਲੰਮੀ ਚੁੰਝ ਜੋ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਮੁੜੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਲੱਖਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਫੇਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੁੰਝ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 84 ਤੋਂ 91 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਰ ਦੀ ਚੁੰਝ ਮਾਦਾ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਠ ਚੁੰਝੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਵਰਗਾ ਚਿੱਟੇ ਖੰਭਾਂ ਨਾਲ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਾਲੇ ਖੰਭਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭੂਰੇ ਖੰਭਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ 42 ਤੋਂ 45 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ ਭਾਰ 260 ਤੋਂ 290 ਗ੍ਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਠ ਚੁੰਝਾ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ, ਝੀਲਾਂ, ਨਮ ਧਰਤੀਆਂ (ਵੈਟਲੈਂਡਜ਼) ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਲਦਲੀ ਥਾਵਾਂ (ਮਾਰਸ਼ਲੈਂਡ) ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਮ ਯੂਰੋਪ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਠ ਚੁੰਝੇ ਦੀ ਇਹ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁੰਝ ਦਲਦਲ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਊਣ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਪੰਛੀ ਖਾਣੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਜੀਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਲੰਬੀ ਚੁੰਝ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਨਿਗਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਚੁੰਝ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੰਮੇ ਅਤੇ ਪਤਲੇ ਬੱਤਖ ਵਰਗੇ ਝਿੱਲੀਦਾਰ ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿਚੋਂ

ਲੰਘਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਛੀ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿਚ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟੀਆਂ

ਮੱਛੀਆਂ, ਡੱਡੂ, ਘੋਗੇ, ਸਿੱਪੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਕੜੇ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਪੰਛੀ ਹਨ ਜੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਝੁੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਤੈਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਛੀ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਜਣਨ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੁੱਠ ਚੁੰਝੇ ਆਮਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਜਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਦਾ 4 ਅੰਡੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਨਰ ਤੇ ਮਾਦਾ ਲਗਭਗ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਆਂਡਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲਣ ਤਕ ਆਲ੍ਹਣੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 4 ਤੋਂ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤਕ ਜਦੋਂ ਤਕ ਬੱਚੇ ਉੱਡ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਰ-ਮਾਦਾ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੁੰਝਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਕਲੁ-ਕਲੁ-ਕਲੁ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਪੁੱਠ ਚੁੰਝੇ ਵਰਗੇ ਪੰਛੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਜਲ ਸੋਮਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਖ਼ੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਠ ਚੁੰਝੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 1972 ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ- 4 ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

*ਪ੍ਰਧਾਨ, ਨੇਚਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਪੰਜਾਬ।

ਸੰਪਰਕ : 98884-56910

