ਵਿਚ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਸੋਹੇ ਰਹੂੜਾ… Posted On May - 16 - 2020 ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਆਦਮਕੇ ਰਹੂੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਰਾਸਤੀ ਰੁੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਰੁੱਖ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਹੂੜੇ, ਲਹੂੜਾ, ਰੋਹਿੜਾ, ਰੋਹਿਟਕਾ ਆਦਿ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਹੂੜਾ ਖੁਸ਼ਕ ਤੇ ਰੇਤਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਰੁੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਨਾਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪੱਤੇ ਲੰਬੇ ਤੇ ਨੁਕੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਝਾੜੀਦਾਰ ਪੌਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਰੁੱਖ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਹੂੜੇ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 25 ਫੁੱਟ ਤਕ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਉਮਰ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਪਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੰਧ ਅਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂਥਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ਜਰਤ-ਅਲ-ਅਸਲ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਲਕੇ ਬੀਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੀਜ ਹਵਾ ਵਿਚ ਉੱਡ ਕੇ ਦੂਰ ਤਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਰਹੂੜੇ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ਕੀ ਸਹਿਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੁੱਖ ਸਾਲਾਨਾ 150 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 500 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਵਰਖਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਸਮੇਂ 50 ਡਿਗਰੀ ਤਕ ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਹਰਾ ਭਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :

ਮਾਰੂਥਲ ਦੀਆਂ ਰੋਹੀਆਂ ਵਿਚ

ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਰਹੂੜਾ।

ਕਿੰਜ ਵਿਚ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਿਉਣਾ

ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਰਹੂੜਾ।

ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਸਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹੂੜਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਪੱਤਝੜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਰੁੱਖ ਸਾਲ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਾਰ ਸਮਾਂ ਹਰਾ ਭਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਕ ਤੇ ਰੇਤਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਪਰਤ ਵਿਚ ਦੂਰ ਤਕ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਰੇਤਲੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਜਕੜ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਰਹੂੜੇ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵ ਕਾਰਨ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਰਹੂੜੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਨ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ, ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਵਰਣਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ:

ਬਾਗ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਸੋਹੇ ਕੇਲਾ

ਵਿਚ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਸੋਹੇ ਰਹੂੜਾ।

ਰਹੂੜੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਾਸੀਅਤ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਚ-ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸੁੰਦਰ ਲਾਲ, ਪੀਲੇ ਫੁੱਲ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਸੁੰਦਰ ਫੁੱਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਅਨਾਰ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗ ਇਕ ਘੰਟੀ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸਦੇ ਇਹ ਫੁੱਲ ਗੰਧਹੀਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ, ਤਿਤਲੀਆਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਹੂੜਿਆਂ ’ਤੇ ਆਈ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਹਾਰ ਰੇਤਲੀਆਂ ਰੋਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਹੂੜੇ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਲੱਕੜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਹਲਕੀ ਤੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਲੱਕੜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਲੱਕੜੀ ਨੱਕਾਸ਼ੀ ਲਈ ਵੀ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ, ਕਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਰਹੂੜੇ ਦੀ ਲੱਕੜ ਉੱਪਰ ਕਲਾਤਮਕ ਨੱਕਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਗਵਾਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਚਰਖੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਰਹੂੜੇ ਦੀ ਲੱਕੜ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਯੋਗੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:

ਧਾਈਆਂ ਧਾਈਆਂ ਧਾਈਆਂ

ਨੀਂ ਕੱਤ ਹਰਨਾਮ ਕੁਰੇ

ਗੁੱਡੀਆਂ ਚਰਖੇ ਨੂੰ ਰਹੂੜੇ ਦੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ

ਨੀਂ ਕੱਤ ਹਰਨਾਮ ਕੁਰੇ…

ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਸ਼ਕ ਤੇ ਰੇਤਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹੂੜੇ ਦੇ ਰੁੱਖ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਇਸਦੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਹੰਢਣਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਚਰਖੇ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰਹੂੜੇ ਦੀ ਲੱਕੜ ਤੋਂ ਸਾਰੰਗੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕਈ ਸੰਗੀਤ ਯੰਤਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘਵਿੰਡ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਹੂੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਲਹੂੜੇ (ਰਹੂੜੇ) ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੁੱਖ ਸੀ, ਜਿਸ ਥੱਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਠਹਿਰੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰੂ ਲਹੂੜਾ ਸਾਹਿਬ ਪੈ ਗਿਆ।

ਰਹੂੜਾ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਪਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਲਈ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਣੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਕਾਰਨ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਣੀ ਦਵਾਈ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਤੇ ਪਾਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਪੱਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਰਹੂੜੇ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਫੁੱਲ ਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1983 ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਫੁੱਲ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਹਾੜਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਰੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿਚ ਇਹ ਨਵੇਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤੀ ਰੁੱਖ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਰੇਤਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਂਦ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਗੇ ਅਤੇ ਪਣਪੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਯੋਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰੁੱਖ ਬਣਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਗਾਉਣ ਤੇ ਪਾਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸੁੰਦਰ ਫੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਪਯੋਗੀ ਇਸ ਰੁੱਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਰੁੱਖ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਸੰਪਰਕ : 81469-24800

