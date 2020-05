ਵਿਆਹ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਦੋ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀਆਂ ਅਗਵਾ Posted On May - 24 - 2020 ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 24 ਮਈ

ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਥਾਣਾ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚੱਠਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੰਗੂ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੂਥੜ ਪਿੰਡ ਦੀ 17 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਖਾਈ ਫ਼ੇਮੇ ਕੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਿਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਗਿਆ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਵਿਚ ਵਿਨੇ ਸਮੇਤ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁਮਾਰ, ਮਾਂ ਸੁਨੀਤਾ, ਭੈਣ ਮੁਸਕਾਨ ਅਤੇ ਭਰਾ ਅਜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Ticker, ਪੰਜਾਬ, ਮਾਲਵਾ, ਮੁੱਖ ਸਫ਼ਾ

