ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਧਰਨਾ

ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਧਰਨਾ Posted On May - 15 - 2020 ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਆਲ

ਸਿਰਸਾ, 15 ਮਈ

ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਰਾਣੀਆਂ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਐੱਮਡੀਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਆਰਜ਼ੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਬਜ਼ੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਬਜ਼ੀ ਵਪਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਾਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਖਫ਼ਾ ਹਨ। ਵਪਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 200 ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਮ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਜੈਵੀਰ ਯਾਦਵ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਸੇਤੀਆਂ ਤੇ ਸਿਟੀ ਥਾਣਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਬਾਜ਼ਿੱਦ ਰਹੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਮਗਰੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਮ ਖੋਲ ਕੇ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ।

ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਜੈਵੀਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਾਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਸੌ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ-ਇਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

