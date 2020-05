ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਲਈ ਸਹਾਰਾ ਬਣਿਆ ‘ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ’ Posted On May - 31 - 2020 ਯਵਾਤਮਾਲ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ), 31 ਮਈ

ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ- 7 ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਕਰੰਜੀ ਨੇੜਿਓਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਬੱਸਾਂ, ਟਰੱਕ, ਟੈਂਪੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਇੱਥੇ ਟੀਨਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਇੱਕ ਸ਼ੈੱਡ ਹੇਠ ਜ਼ਰੂਰ ਰੁਕਦੇ ਹਨ। ਲਗਪਗ 450 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੇ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਇਹ ਇੱਕੋ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੁਫ਼ਤ ’ਚ ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ’ਚ ਖਹਿਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਕਬੂਲ ਹਨ। ਖਹਿਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਈਏਐੱਨਐੱਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ,‘ਇਹ ਇੱਕ ਕਬਾਇਲੀ ਖਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲਗਪਗ 15- ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਅੱਗੇ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਢਾਬਾ ਜਾਂ ਰੈਸਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ… ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਵਿਖੇ ਰੁਕ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।’ ਇਸ ਲੰਗਰ ਦਾ ਸਬੰਧ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਗੋੜ ਸਾਹਿਬ, ਵਈ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਥੋਂ 11 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ 1705 ਈਸਵੀ ’ਚ ਨਾਂਦੇੜ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਰਾਹ ’ਚ ਰੁਕੇ ਸਨ।

Ticker, ਮੁੱਖ ਸਫ਼ਾ Comments Off on ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਲਈ ਸਹਾਰਾ ਬਣਿਆ ‘ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ’

Both comments and pings are currently closed.