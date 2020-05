ਲੜਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਲੜਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ Posted On May - 17 - 2020 ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਚਾਨਾ

ਫਗਵਾੜਾ, 16 ਮਈ

ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਚਾਚੋਕੀ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਉਦੋਂ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸਿਟੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥਾਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ।

ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ. ਸਿਟੀ ਉਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ 4 ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਡਿੱਪੂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਪਰਮਜੀਤ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਘੇਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਉਸ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਣਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਮਜੀਤ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ, ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੰਨਾ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਾੜਾ ਅਤੇ ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਉੱਧਰ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣੇ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਕੇਸ਼ ਦੁੱਗਲ, ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਅਰੁਨ ਖੋਸਲਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੀ ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਧੜੇ ’ਚ ਜਾ ਰਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਅੱਜ ਹੋਣੀ ਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਥਾਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਛੱਡਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਜੇ। ਐੱਸਐੱਚਓ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਨਕਾਰੇ

ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ. ਸਿਟੀ ਉਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ

