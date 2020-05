ਲੌਕਡਾਊਨ: ਰਿਵਾੜੀ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਸਿਰਸਾ ਪੁੱਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ

ਲੌਕਡਾਊਨ: ਰਿਵਾੜੀ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਸਿਰਸਾ ਪੁੱਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ Posted On May - 4 - 2020 ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਆਲ

ਸਿਰਸਾ, 3 ਮਈ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੱਤ ਦਿਨ ਪੈਦਲ ਤੁਰਨ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਜੇਕਾਂ ਪੁੱਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਿਵਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਾਢੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਜੇਕਾਂ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਜਿਥੋਂ ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕਤਸਰ ਤੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਲਈ ਰਿਵਾੜੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੌਸਲੀ ਗਏ ਸਨ ਜਿਥੇ ਉਹ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਫਸ ਗਏ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸੱਤ ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਬਾਜੇਕਾਂ ਫਾਟਕ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਨਾਕੇ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਵਾਹਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ

ਮਾਨਸਾ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਇਥੋਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਚਹਿਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਸਕਰੀਨਿੰਗ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 11 ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ (ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤ): ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 11 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਮ. ਕੇ. ਅਰਾਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮਾਲਵਾ Comments Off on ਲੌਕਡਾਊਨ: ਰਿਵਾੜੀ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਸਿਰਸਾ ਪੁੱਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ

Both comments and pings are currently closed.