ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਟਰੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ : ਐੱਨਸੀਬੀ

ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਟਰੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ : ਐੱਨਸੀਬੀ Posted On May - 8 - 2020 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਮਈ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨਸੀਬੀ) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐੱਨਸੀਬੀ ਨੇ ਕੁਝ ਰੈਕੇਟ ਫੜੇ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 60 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ, 61638 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, 840 ਕੋਡੀਨ ਅਧਾਰਿਤ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਤੇ 574 ਕੋਲ ਗਾਂਜਾ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੇਪੀਐੱਸ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

