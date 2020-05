ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ Posted On May - 1 - 2020 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਮਈ

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ, ਚਾਰ ਮਈ ਤੋਂ ਦੋ ਹੋਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

