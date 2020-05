ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰਾਂ ’ਚ ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ Posted On May - 26 - 2020 ਮਕਬੂਲ ਅਹਿਮਦ

ਕਾਦੀਆਂ, 25 ਮਈ

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਈਦ-ਉਲ-ਫ਼ਿਤਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ’ਚ ਅਤੇ ਕਾਦੀਆਂ ’ਚ ਮਸਜਿਦਾਂ ਕਰੋਨਾਵਾਈਰਸ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ’ਚ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਮਨਸੂਰ ਘਨੋਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ।

ਕਾਦੀਆਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਵਾਹਨਾਂ ’ਚ ਸਵਾਰ ਹੋਕੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਰਾਹੀਂ ਈਦ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ। ਡੀਐੱਸਪੀ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਐੱਸਐੱਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਏਰੀਆ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਵਾਹਨਾਂ ’ਚ ਸਵਾਰ ਹੋਕੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ’ਤੇ ਈਦ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਬਟਾਲਾ, (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਈਦ-ਉਲ-ਫ਼ਿੱਤਰ ਦੇ ਮੁਕੱਦਸ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫ਼ਾਕ ਨੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ।

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਈਦ-ਉਲ-ਫ਼ਿੱਤਰ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ।

ਪਠਾਨਕੋਟ, (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਈਦ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਬਲਾਚੌਰ, (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਈਦ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨੂਰੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਸਿਆਣਾ ’ਚ ਆਪਸੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਮੌਲਵੀ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਨਿਭਾਈ। ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਆਣਾ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਧਾਇਕ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਈਦ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ

ਫਗਵਾੜਾ, (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਈਦ ਉਲ ਫ਼ਿਤਰ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਮਦੀਨਾ ਮਸਜਿਦ ਪਲਾਹੀ ਵਿਖੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਦੀ ਵਧਾਈ ਮਦੀਨਾ ਮਸਜਿਦ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦਿੱਤੀ।

