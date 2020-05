ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗ Posted On May - 24 - 2020 ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵੈੱਬ ਡੈੱਸਕ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 24 ਮਈ

ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਚੀਮਾ ਚੌਕ ਨੇੜੇ ਆਰਕੇ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਧਾਗੇ ਦੀ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ।

ਆਰਕੇ ਸੂਤ ਮਿੱਲ ਬੰਦ ਸੀ ਪਰ ਮਾਲਕ ਅਹਾਤੇ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ।

ਮਿੱਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਰਸਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਥ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਗ ਦੁਪਹਿਰ 12.30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।

ਅੱਗ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰ ਵਰਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਤੋਂ ਐੱਨਓਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।

