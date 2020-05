ਲਾਲੜੂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ: ‘ਆਪ’ ਆਗੂ Posted On May - 29 - 2020 ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ

ਲਾਲੜੂ, 28 ਮਈ

ਪਿੰਡ ਲਾਲੜੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਗੇਟ ਵੇਅ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਅਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਲਾਲੜੂ ਸਰਕਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸਕਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਪੰਚਾਇਤ ਪਰਿਸ਼ਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲੜੂ ਇਲਾਕਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੱਛੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸੜਕਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਾਲੜੂ ਦੇ ਇਕੋ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਨਿਆ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕੋ-ਐੱਡ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੁਰਡੇ ਸਹਿਰਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਰਾਣਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

