ਲਸ਼ਕਰ ਤੋਂ ਟਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਪਰਤੇ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਸੁਰੇਸ਼ ਐੱਸ. ਡੁੱਗਰ

ਜੰਮੂ, 21 ਮਈ

ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਜਰਪੱਟੀ ਗਨਬੁਗ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਗਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਸ਼ਕਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਟਰੇਨਿੰਗ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਪੜਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜ਼ਾਕਿਰ ਅਹਿਮਦ ਭੱਟ, ਆਬਿਦ ਹੁਸੈਨ ਵਾਨੀ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਪਵਾੜਾ ਦੇ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾ਼ਹਗੁਨ ਦੇ ਵਾਸ ਹਨ।

